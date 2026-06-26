В Харькове — «прилет» FPV-дрона по территории АЗС: спасатели тушили пожар

Вечером в пятницу, 26 июня, российский дрон попал в магазин на территории автозаправочной станции в Шевченковском районе Харькова.

Дополнено в 19:16. Последствия удара показали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Спасатели уточнили, что это был FPV-дрон, который попал в магазин на территории АЗС. Огонь охватил утеплитель здания на площади 10 квадратных метров.

К ликвидации последствий атаки были привлечены два отделения пожарно-спасательной службы и психологи ГСЧС.

18:25. Как сообщил в 18:12 городской голова Игорь Терехов, на месте «прилета» возник пожар.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Воздушная тревога в Харькове не объявлена. Последняя длилась с 15:56 до 16:14.

Напомним, утром 26 июня американский Институт изучения войны (ISW) сообщил об ударе по трансформатору электроподстанции возле Старого Салтова на Харьковщине. Видео от 22-го числа геолоцировали.