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Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах

Происшествия 15:35   26.06.2026
Оксана Горун
Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах

Утром 26 июня Харьковская область находилась под атакой российских БпЛА. 

Дополнено в 15:35. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в результате атаки БпЛА по Изюму погибла 79-летняя женщина. Еще трое гражданских получили ранения, в том числе две женщины и один мужчина. Их госпитализировали.

«Также взрывной волной и обломками повреждены 11 автомобилей, которые находились вблизи места попадания», — рассказали правоохранители.

удар по Изюму
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар по Изюму
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар по Изюму
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар по Изюму
Фото: ГУНП в Харьковской области

10:43. «Сегодня, около 9:30, город Изюм подвергся враждебному обстрелу. По предварительной информации, в результате атаки двух БпЛА типа «Shahed», поврежден многоэтажный многоквартирный жилой дом. На месте происшествия работают профильные службы. Предварительно есть пострадавшие. Информация о последствиях обстрелов уточняется», — сообщила пресс-служба Изюмской ГВА.

Также взрывы слышали в Дергачах. Об этом написал начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.

Данных о последствиях по состоянию на 10:43 нет.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 15:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 26 июня Харьковская область находилась под атакой российских БпЛА. Известно о «прилетах», предварительно — есть пострадавшие".