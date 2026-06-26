Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах

Утром 26 июня Харьковская область находилась под атакой российских БпЛА.

Дополнено в 15:35. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в результате атаки БпЛА по Изюму погибла 79-летняя женщина. Еще трое гражданских получили ранения, в том числе две женщины и один мужчина. Их госпитализировали.

«Также взрывной волной и обломками повреждены 11 автомобилей, которые находились вблизи места попадания», — рассказали правоохранители.

10:43. «Сегодня, около 9:30, город Изюм подвергся враждебному обстрелу. По предварительной информации, в результате атаки двух БпЛА типа «Shahed», поврежден многоэтажный многоквартирный жилой дом. На месте происшествия работают профильные службы. Предварительно есть пострадавшие. Информация о последствиях обстрелов уточняется», — сообщила пресс-служба Изюмской ГВА.

Также взрывы слышали в Дергачах. Об этом написал начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.

Данных о последствиях по состоянию на 10:43 нет.