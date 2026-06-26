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Вибухи на Харківщині: Ізюм атакували БпЛА, гучно було в Дергачах

Події 15:35   26.06.2026
Оксана Горун
Вибухи на Харківщині: Ізюм атакували БпЛА, гучно було в Дергачах

Вранці 26 червня Харківська область перебувала під атакою російських БпЛА.

Доповнено о 15:35. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що внаслідок атаки БпЛА по Ізюму загинула 79-річна жінка. Ще троє цивільних отримали поранення, серед них дві жінки та один чоловік. Їх госпіталізували.

“Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 11 автомобілів, які перебували поблизу місця влучання”, – розповіли правоохоронці.

Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області

10:43. “Сьогодні, близько 9:30, місто Ізюм зазнало ворожого обстрілу. За попередньою інформацією, внаслідок атаки двох, БПЛА типу “Shahed”, пошкоджено багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок. На місці події працюють профільні служби. Попередньо є постраждалі. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється”, – повідомила пресслужба Ізюмської МВА.

Також вибухи чули у Дергачах. Про це написав начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко.

Даних про наслідки станом на 10:43 немає.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 15:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 26 червня Харківська область перебувала під атакою російських БпЛА. Відомо про “прильоти”, попередньо – є постраждалі".