Печиво з психотропами та коноплі в UPS поштою: затримали жителя Високого

Масштабну плантацію коноплі та засоби виробництва різноманітної продукції виявили поліціянти у приватному будинку в селищі Високий. За інформацією прокуратури, товар місцевий “бізнесмен” відправляв поштою до Львова та Ужгорода.

“У селищі Високий Харківського району 49-річний місцевий мешканець організував “бізнес” на продажі заборонених речовин і облаштував удома справжню наркоплантацію. За даними слідства, чоловік налагодив систематичний збут канабісу та тетрагідроканабінолу. Протягом квітня – травня 2026 року він розфасовував “товар” у зіп-пакети, маскував всередині безперебійників і відправляв поштою до Львова, Ужгорода та інших міст. Також у “асортименті” ділка було печиво власного приготування, до складу якого він додавав психотроп і так само продавав “клієнтам”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Під час обшуків у володіннях фігуранта виявили майже 3 кг канабісу, 2 кг печива зі смолою з екстрактом канабісу та 81 кущ конопель. А також – різне обладнання, яке було необхідне для вирощування рослин та приготування подальших продуктів із них.

“Зокрема лампи, системи поливу, ультрафіолетове освітлення, добрива, вентиляційне обладнання, інвертори та кліматичний контролер. Крім того, під час обшуку знайдено фасувальні матеріали, електронні ваги, вакууматор, грошові кошти, ймовірно отримані від незаконної діяльності, а також дві рушниці та набої”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Обсяг виробництва був настільки масштабним, що фігурант оснастив будинок системою автономного світлопостачання із залученням понад 20 сонячних панелей”, – доповнили картину прокурори.

Плантатора затримали. Прокуратура проситиме суд відправити його до СІЗО. Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК. Правоохоронці не виключають, що список статей, за якими вручатимуть підозру фігуранту, розширять.