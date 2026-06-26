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Печиво з психотропами та коноплі в UPS поштою: затримали жителя Високого

Події 11:18   26.06.2026
Оксана Горун
Печиво з психотропами та коноплі в UPS поштою: затримали жителя Високого

Масштабну плантацію коноплі та засоби виробництва різноманітної продукції виявили поліціянти у приватному будинку в селищі Високий. За інформацією прокуратури, товар місцевий “бізнесмен” відправляв поштою до Львова та Ужгорода.

У селищі Високий Харківського району 49-річний місцевий мешканець організував “бізнес” на продажі заборонених речовин і облаштував удома справжню наркоплантацію. За даними слідства, чоловік налагодив систематичний збут канабісу та тетрагідроканабінолу. Протягом квітня – травня 2026 року він розфасовував “товар” у зіп-пакети, маскував всередині безперебійників і відправляв поштою до Львова, Ужгорода та інших міст. Також у “асортименті” ділка було печиво власного приготування, до складу якого він додавав психотроп і так само продавав “клієнтам”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

вирощував коноплі у промислових масштабах

Під час обшуків у володіннях фігуранта виявили майже 3 кг канабісу, 2 кг печива зі смолою з екстрактом канабісу та 81 кущ конопель. А також – різне обладнання, яке було необхідне для вирощування рослин та приготування подальших продуктів із них.

плантацію конопель виявили у Високому на Харківщині 8

“Зокрема лампи, системи поливу, ультрафіолетове освітлення, добрива, вентиляційне обладнання, інвертори та кліматичний контролер. Крім того, під час обшуку знайдено фасувальні матеріали, електронні ваги, вакууматор, грошові кошти, ймовірно отримані від незаконної діяльності, а також дві рушниці та набої”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

плантацію конопель виявили у Високому на Харківщині 2

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“Обсяг виробництва був настільки масштабним, що фігурант оснастив будинок системою автономного світлопостачання із залученням понад 20 сонячних панелей”, – доповнили картину прокурори.

плантацію конопель виявили у Високому на Харківщині 4

Плантатора затримали. Прокуратура проситиме суд відправити його до СІЗО. Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК. Правоохоронці не виключають, що список статей, за якими вручатимуть підозру фігуранту, розширять.

плантацію конопель виявили у Високому на Харківщині 3

плантацію конопель виявили у Високому на Харківщині 5

плантацію конопель виявили у Високому на Харківщині

плантацію конопель виявили у Високому на Харківщині 6

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 11:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабну плантацію коноплі виявили поліціянти у приватному будинку в селищі Високий. За інформацією прокуратури, товар місцевий “бізнесмен” відправляв поштою до Львова та Ужгорода".