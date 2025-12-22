Live

Змайстрував в квартирі теплицю, щоб вирощувати коноплі: харків’янин – у СІЗО

Суспільство 12:08   22.12.2025
Вікторія Яковенко
Змайстрував в квартирі теплицю, щоб вирощувати коноплі: харків’янин – у СІЗО Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили у Харкові 24-річного місцевого мешканця, який, за даними слідства, вирощував коноплі та виготовляв із них канабіс.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що фігурант незаконно придбав насіння конопель.

«Фактично харківʼянин облаштував у своїй квартирі теплицю, яку обладнав спеціальним освітленням, обігрівом і вентиляцією, чим створив ідеальні умови для швидкого росту нарковмісних рослин. Надалі він виготовив канабіс, який зберігав з метою подальшого збуту», – зазначили правоохоронці.

выращивал коноплю в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура
выращивал коноплю в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Під час обшуку у харків’янина вилучили близько одного кілограма наркотичної речовини, розфасованої по лотках і цигаркових гільзах.

Його затримали. Фігуранту повідомили про підозру у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 ККУ).

Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

выращивал коноплю в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура
выращивал коноплю в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Змієві на смерть збили харків’янку. Аварія сталася 21 грудня, пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними копів, до поліції звернувся 31-річний водій Mercedes. Він повідомив, що біля заправки у Змієві під мостом збив жінку. Як пізніше встановили поліцейські, загиблою виявилася 46-річна харків’янка. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Читайте також: Чоловіку, що спалив чотири автівки у Харкові, загрожує до 10 років за ґратами

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Салтівці літній водій збив дитину: хлопець у лікарні (фото, відео)
На Салтівці літній водій збив дитину: хлопець у лікарні (фото, відео)
22.12.2025, 13:19
Удар ракети по трасі біля Золочева: шляховики ліквідували руйнування (фото)
Удар ракети по трасі біля Золочева: шляховики ліквідували руйнування (фото)
22.12.2025, 10:48
Сьогодні 22 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 грудня 2025: яке свято та день в історії
22.12.2025, 06:00
Змайстрував в квартирі теплицю, щоб вирощувати коноплі: харків’янин – у СІЗО
Змайстрував в квартирі теплицю, щоб вирощувати коноплі: харків’янин – у СІЗО
22.12.2025, 12:08
Ворог намагається штурмувати Сотницький Козачок? Що відомо на зараз (відео)
Ворог намагається штурмувати Сотницький Козачок? Що відомо на зараз (відео)
22.12.2025, 12:51
У середу мешканці одного з районів Харкова залишаться без газу
У середу мешканці одного з районів Харкова залишаться без газу
22.12.2025, 10:05

Новини за темою:

18.12.2025
Копи підозрюють, що знайшли коноплі у квартирі на Салтівці – хто її вирощував
15.12.2025
У Харкові вирощували коноплі елітних сортів: наркобізнес накрили (фото)
20.09.2025
Поліцейські підозрюють, що знайшли коноплі у Слобідському районі
12.08.2025
У дворі на Харківщині вирощували коноплі: замасковані рослини виявив дрон 📷
08.08.2025
Понад 1,5 тисячі кущів коноплі та восьми кг каннабісу вилучили на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Змайстрував в квартирі теплицю, щоб вирощувати коноплі: харків’янин – у СІЗО», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2025 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові 24-річного місцевого мешканця, який, за даними слідства, вирощував коноплі та виготовляв із них канабіс.".