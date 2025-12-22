Змайстрував в квартирі теплицю, щоб вирощувати коноплі: харків’янин – у СІЗО
Правоохоронці викрили у Харкові 24-річного місцевого мешканця, який, за даними слідства, вирощував коноплі та виготовляв із них канабіс.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що фігурант незаконно придбав насіння конопель.
«Фактично харківʼянин облаштував у своїй квартирі теплицю, яку обладнав спеціальним освітленням, обігрівом і вентиляцією, чим створив ідеальні умови для швидкого росту нарковмісних рослин. Надалі він виготовив канабіс, який зберігав з метою подальшого збуту», – зазначили правоохоронці.
Під час обшуку у харків’янина вилучили близько одного кілограма наркотичної речовини, розфасованої по лотках і цигаркових гільзах.
Його затримали. Фігуранту повідомили про підозру у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 ККУ).
Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків
