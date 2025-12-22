У Змієві на смерть збили харків’янку: у скоєному зізнався сам водій
ДТП сталася 21 грудня у Змієві, пишуть у Головному Управлінні Нацполіції в Харківській області.
За даними копів, до поліції звернувся 31-річний водій Mercedes. Він повідомив, що біля заправки у Змієві під мостом збив жінку. Як пізніше встановили поліцейські, загиблою виявилася 46-річна харків’янка.
“Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – додали в поліції.
Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2025 в 11:40