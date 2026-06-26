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«Россияне пытаются давить в сторону Казачьей Лопани» — Трегубов (видео)

Записано 13:04   26.06.2026
Виктория Яковенко
«Россияне пытаются давить в сторону Казачьей Лопани» — Трегубов (видео) Скриншот

Относительно «новая точка» давления со стороны РФ сейчас появилась на Харьковщине, констатирует в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. По его данным, речь идет о ситуации в районе Казачьей Лопани.

«Россияне сейчас пытаются немного давить в сторону Казачьей Лопани. Непосредственно от границы – от поселка Гранов в сторону Казачьей Лопани. Это относительно новая точка усилий с российской стороны», – отметил Трегубов.

На Купянском направлении, продолжает он, россияне пытаются активно лезть и в сам город Купянск, и сокращать плацдармы к востоку от реки Оскол. На Волчанском направлении – все достаточно стабильно.

«Как пытались, так и пытаются взять контроль над городом в целом. Как ни получалось, так и не получается», — говорит Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, украинский десантник и популярный военный блогер с позывным «Мучной» поделился информацией о том, что происходит возле границы в Харьковской области. По его данным, противник продолжает усиливать огневое давление по приграничной полосе. В районе Казачьей Лопани зафиксирована серия ударов ФАБами, часть которых пришлась по территории железнодорожного вокзала. Характер ударов свидетельствует о намерении врага не только давить на населенный пункт, но и уничтожать любые объекты, которые могут использоваться в качестве временных укрытий, мест накопления личного состава, боекомплекта или материальных ресурсов.

Отметим, в последнее время Генштаб ВСУ практически ежедневно информирует о российских атаках в районе Казачьей Лопани. Тот факт, что ситуация на этом направлении обострилась, подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов. Институт изучения войны информирует: геолокационные кадры, опубликованные 23 июня, показывают, как украинские войска нанесли удар по российским позициям вблизи Казачьей Лопани после попытки инфильтрации ВС РФ.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 13:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Относительно «новая точка» давления со стороны РФ сейчас появилась на Харьковщине, констатирует в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.".