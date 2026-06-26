«Росіяни намагаються давити в бік Козачої Лопані» – Трегубов (відео)

Відносно «нова точка» тиску з боку РФ зараз з’явилась на Харківщині, констатує в етері нацмарафону спікер Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. За його даними, йдеться про ситуацію в районі Козачої Лопані.

«Росіяни зараз намагаються трішечки давити в бік Козачої Лопані. Безпосередньо від кордону – від селища Гранів у бік Козачої Лопані. Це відносно нова точка докладання зусиль з російського боку», – зазначив Трегубов.

На Куп’янському напрямку, продовжує він, росіяни намагаються активно лізти і в саме місто Куп’янськ, і скорочувати плацдарми на схід від річки Оскіл. На Вовчанському напрямку – це досить стабільно.

«Як намагалися, так і намагаються взяти контроль над містом в цілому. Як не виходило, так і не виходить», – каже Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, український десантник та популярний військовий блогер з позивним «Мучной» поділився інформацією про те, що відбувається біля кордону в Харківській області. За його даними, противник продовжує посилювати вогневий тиск по прикордонній смузі. В районі Козачої Лопані зафіксовано серію ударів ФАБами, частина яких прийшлася по території залізничного вокзалу. Характер ударів свідчить про намір ворога не лише тиснути на населений пункт, а й знищувати будь-які об’єкти, які можуть використовуватися як тимчасові укриття, місця накопичення особового складу, боєкомплекту чи матеріальних ресурсів.

Зазначимо, останнім часом Генштаб ЗСУ практично щодня інформує про російські атаки в районі Козачої Лопані. Той факт, що ситуація на цьому напрямку загострилася, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інститут вивчення війни інформує: геолокаційні кадри, опубліковані 23 червня, показують, як українські війська завдали удару по російських позиціях поблизу Козачої Лопані після спроби інфільтрації ЗС РФ.