Live

«Росіяни намагаються давити в бік Козачої Лопані» – Трегубов (відео)

Записано 13:04   26.06.2026
Вікторія Яковенко
«Росіяни намагаються давити в бік Козачої Лопані» – Трегубов (відео) Скриншот

Відносно «нова точка» тиску з боку РФ зараз з’явилась на Харківщині, констатує в етері нацмарафону спікер Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. За його даними, йдеться про ситуацію в районі Козачої Лопані.

«Росіяни зараз намагаються трішечки давити в бік Козачої Лопані. Безпосередньо від кордону – від селища Гранів у бік Козачої Лопані. Це відносно нова точка докладання зусиль з російського боку», – зазначив Трегубов.

На Куп’янському напрямку, продовжує він, росіяни намагаються активно лізти і в саме місто Куп’янськ, і скорочувати плацдарми на схід від річки Оскіл. На Вовчанському напрямку – це досить стабільно.

«Як намагалися, так і намагаються взяти контроль над містом в цілому. Як не виходило, так і не виходить», – каже Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, український десантник та популярний військовий блогер з позивним «Мучной» поділився інформацією про те, що відбувається біля кордону в Харківській області. За його даними, противник продовжує посилювати вогневий тиск по прикордонній смузі. В районі Козачої Лопані зафіксовано серію ударів ФАБами, частина яких прийшлася по території залізничного вокзалу. Характер ударів свідчить про намір ворога не лише тиснути на населений пункт, а й знищувати будь-які об’єкти, які можуть використовуватися як тимчасові укриття, місця накопичення особового складу, боєкомплекту чи матеріальних ресурсів.

Зазначимо, останнім часом Генштаб ЗСУ практично щодня інформує про російські атаки в районі Козачої Лопані. Той факт, що ситуація на цьому напрямку загострилася, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інститут вивчення війни інформує: геолокаційні кадри, опубліковані 23 червня, показують, як українські війська завдали удару по російських позиціях поблизу Козачої Лопані після спроби інфільтрації ЗС РФ.

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Зниклого в Люботині підлітка знайшли на вокзалі в Харкові
Зниклого в Люботині підлітка знайшли на вокзалі в Харкові
26.06.2026, 17:27
Руїни у Харкові орендували за бюджетні кошти: підозра експосадовцю КП
Руїни у Харкові орендували за бюджетні кошти: підозра експосадовцю КП
26.06.2026, 15:50
Дорожня віньєтка для українців у Європі: де потрібна, скільки коштує та як не отримати штраф
Дорожня віньєтка для українців у Європі: де потрібна, скільки коштує та як не отримати штраф
26.06.2026, 15:45
Овочі подешевшали в Харкові: ціни на молоду картоплю, помідори, огірки
Овочі подешевшали в Харкові: ціни на молоду картоплю, помідори, огірки
26.06.2026, 16:20
Дев’ять днів тіло пролежало в полі: вбивство сталося на Харківщині
Дев’ять днів тіло пролежало в полі: вбивство сталося на Харківщині
26.06.2026, 16:40
Були в полоні РФ з 2022-го року: додому повертаються 160 військових (фото)
Були в полоні РФ з 2022-го року: додому повертаються 160 військових (фото)
26.06.2026, 15:21

Новини за темою:

26.06.2026
Дев’ять днів тіло пролежало в полі: вбивство сталося на Харківщині
26.06.2026
Які регіони обирають власники зруйнованих будинків на Харківщині: дані ОВА
26.06.2026
Здобиччю браконьєра на Харківщині стала риба з Червоної книги – прокуратура
26.06.2026
Зниклого в Люботині підлітка знайшли на вокзалі в Харкові
26.06.2026
Присутність особового складу РФ на полі бою зменшилася – офіцер про Харківщину


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Росіяни намагаються давити в бік Козачої Лопані» – Трегубов (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 13:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відносно «нова точка» тиску з боку РФ зараз з’явилась на Харківщині, констатує в етері нацмарафону спікер Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.".