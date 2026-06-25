14 “Гербер” збили за минулий тиждень прикордонники на Харківщині (відео)

На Південно-Слобожанському напрямку оператори РУБпАК “Стрікс” 4-го прикордонного загону виявили та знищили 14 ворожих БпЛА типу “Гербера”. Такого результату досягли воїни за минулий тиждень.

“Окупанти активно використовують такі безпілотники не лише для завдання ударів, а і як інструмент виснаження української протиповітряної оборони. Масові запуски подібних цілей змушують витрачати ресурси ППО, відволікати сили та засоби на реагування на повітряні загрози. Втім, для операторів “Стрікс” такі цілі вже давно стали звичною частиною бойової роботи. Усі 14 безпілотників були своєчасно виявлені та знищені ще до того, як змогли виконати своє завдання”, – йдеться у повідомленні.

Відео: “Стрікс”

Нагадаємо, раніше у 5-ій Слобожанській бригаді «Скіф» НГУ опублікували один епізод бойової роботи зі знищення російських «шахедів», які армія РФ випускає на Харків.