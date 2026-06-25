14 «Гербер» сбили за прошлую неделю пограничники на Харьковщине (видео)

На Южно-Слобожанском направлении операторы РУБпАК «Стрикс» 4-го пограничного отряда обнаружили и уничтожили 14 вражеских БпЛА типа «Гербера». Такой результат добились воины за прошедшую неделю.

«Оккупанты активно используют такие беспилотники не только для нанесения ударов, но и как инструмент истощения украинской противовоздушной обороны. Массовые запуски подобных целей заставляют тратить ресурсы ПВО, отвлекать силы и средства на реагирование на воздушные угрозы. Впрочем, для операторов «Стрикс» такие цели уже давно стали привычной частью боевой работы. Все 14 беспилотников были своевременно обнаружены и уничтожены еще до того, как смогли выполнить свои задачи”, — говорится в сообщении.

Видео: «Стрикс»

Напомним, ранее в 5-й Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ опубликовали один эпизод боевой работы по уничтожению российских «Шахедов», которые армия РФ выпускает на Харьков.