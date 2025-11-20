На два дня перекроют трамвайный переезд в одном из районов Харькова
Фото: ХГС
С 9:00 21 ноября до 16:00 22 ноября перекроют трамвайный переезд на Салтовском шоссе, сообщает Харьковский горсовет.
Движение транспорта временно запретят через отдельный трамвайный переезд на Салтовском шоссе, возле дома №43.
Ограничение для транспорта будет действовать с 9:00 21 ноября до 16:00 22 ноября.
Дорожники будут выполнять работы по обустройству на переезде верхнего покрытия трамвайных путей, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Также транспорт не будет ходить через трамвайный переезд на перекрестке ул. Академика Павлова и ул. Тюринской до 16:00 21 ноября, сообщает Харьковский горсовет.
