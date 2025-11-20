Live

На два дня перекроют трамвайный переезд в одном из районов Харькова

Транспорт 18:00   20.11.2025
Оксана Якушко
На два дня перекроют трамвайный переезд в одном из районов Харькова Фото: ХГС

С 9:00 21 ноября до 16:00 22 ноября перекроют трамвайный переезд на Салтовском шоссе, сообщает Харьковский горсовет.

Движение транспорта временно запретят через отдельный трамвайный переезд на Салтовском шоссе, возле дома №43.

Ограничение для транспорта будет действовать с 9:00 21 ноября до 16:00 22 ноября.

Дорожники будут выполнять работы по обустройству на переезде верхнего покрытия трамвайных путей, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Также транспорт не будет ходить через трамвайный переезд на перекрестке ул. Академика Павлова и ул. Тюринской до 16:00 21 ноября, сообщает Харьковский горсовет.

Читайте также: В Харькове ввели аварийные отключения света

Автор: Оксана Якушко
