Транспорт не будет ходить до пятницы через один из перекрестков в Харькове

Транспорт 22:02   19.11.2025
Оксана Якушко
Транспорт не будет ходить до пятницы через один из перекрестков в Харькове

Транспорт не будет ходить через трамвайный переезд на перекрестке ул. Академика Павлова и ул. Тюринской до 16:00 21 ноября, сообщает Харьковский горсовет. 

Ремонт на трамвайном переезде все еще продолжается, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства. Хотя ранее планировали открыть этот участок для транспорта 20 ноября.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Тюринской, Александра Подольского, Академика Павлова и др.

Ежедневно с 9:00 до 16:00 до 21 ноября трамваи не ходят на ул. Академика Павлова, на участке от пер. Салтовского до ул. Непокоренных.

В это время трамваи курсируют так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново»;

№30: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».

На это время ходит автобус №2: автостанция «Салтовская» — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ст. м. «Защитников Украины».

Автор: Оксана Якушко
