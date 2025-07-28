Два дня не будет ходить трамвай в одном из районов Харькова
Фото: Василий Голосный
29 и 30 июля с 9:00 до 17:00 трамвай №1 не будет курсировать, сообщает Харьковский горсовет.
Причина – ремонт трамвайных путей, пояснили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.
На время, пока трамвай не будет ходить, временный автобус №1 будет возить пассажиров по маршруту: ул. Евгения Котляра (пл. Привокзальная) – ул. Большая Панасовская (разворотный круг трамваев).
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 20:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 и 30 июля с 9:00 до 17:00 трамвай №1 не будет курсировать, сообщает Харьковский горсовет.".