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Два дня не будет ходить трамвай в одном из районов Харькова

Транспорт 20:35   28.07.2025
Оксана Якушко
Два дня не будет ходить трамвай в одном из районов Харькова Фото: Василий Голосный

29 и 30 июля с 9:00 до 17:00 трамвай №1 не будет курсировать, сообщает Харьковский горсовет.

Причина – ремонт трамвайных путей, пояснили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

На время, пока трамвай не будет ходить, временный автобус №1 будет возить пассажиров по маршруту: ул. Евгения Котляра (пл. Привокзальная) – ул. Большая Панасовская (разворотный круг трамваев).

Читайте также: Биооружие: саранча может свернуть в РФ – энтомолог из Харькова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 20:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 и 30 июля с 9:00 до 17:00 трамвай №1 не будет курсировать, сообщает Харьковский горсовет.".