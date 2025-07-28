Два дня не будет ходить трамвай в одном из районов Харькова

29 и 30 июля с 9:00 до 17:00 трамвай №1 не будет курсировать, сообщает Харьковский горсовет.

Причина – ремонт трамвайных путей, пояснили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

На время, пока трамвай не будет ходить, временный автобус №1 будет возить пассажиров по маршруту: ул. Евгения Котляра (пл. Привокзальная) – ул. Большая Панасовская (разворотный круг трамваев).