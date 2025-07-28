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Два дні не ходитиме трамвай в одному з районів Харкова

Транспорт 20:35   28.07.2025
Оксана Якушко
Два дні не ходитиме трамвай в одному з районів Харкова Фото: Василь Голосний

29 та 30 липня з 9:00 до 17:00 трамвай №1 не курсуватиме, повідомляє Харківська міськрада.

Причина – ремонт трамвайних колій, пояснили у департаменті будівництва та шляхового господарства.

На час, доки трамвай не ходитиме, тимчасовий автобус №1 возитиме пасажирів за маршрутом: вул. Євгена Котляра (пл. Привокзальна) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв).

Читайте також: Біозброя: сарана може звернути до РФ – ентомолог з Харкова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 20:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 та 30 липня з 9:00 до 17:00 трамвай №1 не курсуватиме, повідомляє Харківська міськрада.".