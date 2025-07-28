Два дні не ходитиме трамвай в одному з районів Харкова

29 та 30 липня з 9:00 до 17:00 трамвай №1 не курсуватиме, повідомляє Харківська міськрада.

Причина – ремонт трамвайних колій, пояснили у департаменті будівництва та шляхового господарства.

На час, доки трамвай не ходитиме, тимчасовий автобус №1 возитиме пасажирів за маршрутом: вул. Євгена Котляра (пл. Привокзальна) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв).