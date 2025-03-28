Завтра начнет ходить временный автобус до кладбища в Харькове
Фото: ХГС
Временный автобус «Ст. м. «Левада» — 18-е городское кладбище» будет ходить с 28 марта по 29 апреля.
Маршрут организовали к Пасхе и поминальным дням, чтобы горожане могли добраться до кладбища, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Автобусы будут ездить каждую субботу и воскресенье. Первый автобус от ст. м. «Левада» будет выезжать в 8:00, последний — в 15:00 от кладбища. Автобусы будут делать остановки на всех промежуточных станциях по маршруту: ст. м. «Левада» — пр. Аэрокосмический — пр. Аэрокосмический, 362 (18-е городское кладбище).
Читайте также: В Харькове за месяц резко подорожали куриные яйца, цена будет расти – причина
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: 18 кладбище, временный автобус, пасха, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Завтра начнет ходить временный автобус до кладбища в Харькове»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 20:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Временный автобус «Ст. м. «Левада» — 18-е городское кладбище» будет ходить с 28 марта по 29 апреля.".