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Завтра начнет ходить временный автобус до кладбища в Харькове

Транспорт 20:29   28.03.2025
Оксана Якушко
Завтра начнет ходить временный автобус до кладбища в Харькове Фото: ХГС

Временный автобус «Ст. м. «Левада» — 18-е городское кладбище» будет ходить с 28 марта по 29 апреля.

Маршрут организовали к Пасхе и поминальным дням, чтобы горожане могли добраться до кладбища, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Автобусы будут ездить каждую субботу и воскресенье. Первый автобус от ст. м. «Левада» будет выезжать в 8:00, последний — в 15:00 от кладбища. Автобусы будут делать остановки на всех промежуточных станциях по маршруту: ст. м. «Левада» — пр. Аэрокосмический — пр. Аэрокосмический, 362 (18-е городское кладбище).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Временный автобус «Ст. м. «Левада» — 18-е городское кладбище» будет ходить с 28 марта по 29 апреля.".