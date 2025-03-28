Завтра начнет ходить временный автобус до кладбища в Харькове

Временный автобус «Ст. м. «Левада» — 18-е городское кладбище» будет ходить с 28 марта по 29 апреля.

Маршрут организовали к Пасхе и поминальным дням, чтобы горожане могли добраться до кладбища, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Автобусы будут ездить каждую субботу и воскресенье. Первый автобус от ст. м. «Левада» будет выезжать в 8:00, последний — в 15:00 от кладбища. Автобусы будут делать остановки на всех промежуточных станциях по маршруту: ст. м. «Левада» — пр. Аэрокосмический — пр. Аэрокосмический, 362 (18-е городское кладбище).