В Харькове за месяц резко подорожали куриные яйца, цена будет расти – причина

О том, что в Харькове растут цены на куриные яйца, сообщили в мэрии.

«Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, после существенного роста цен осенью 2024 года в январе-феврале, в этом году наблюдалось снижение стоимости куриных яиц на 15-20%», – отметили в горсовете.

На сегодняшний день цены на этот продукт зависят от категории, упаковки и производителя. В среднем, в супермаркетах и на рынках стоимость куриных яиц варьируются от 60 до 85 гривен за 10 штук.

Таким образом, по сравнению с февралем этого года цены уже выросли на 25%.

«В департаменте отметили, что в связи с увеличением спроса накануне Пасхи в апреле возможно дальнейшее подорожание яиц», – констатировали в мэрии.

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