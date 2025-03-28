В Харькове за месяц резко подорожали куриные яйца, цена будет расти – причина
Фото: ХГС
О том, что в Харькове растут цены на куриные яйца, сообщили в мэрии.
«Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, после существенного роста цен осенью 2024 года в январе-феврале, в этом году наблюдалось снижение стоимости куриных яиц на 15-20%», – отметили в горсовете.
На сегодняшний день цены на этот продукт зависят от категории, упаковки и производителя. В среднем, в супермаркетах и на рынках стоимость куриных яиц варьируются от 60 до 85 гривен за 10 штук.
Таким образом, по сравнению с февралем этого года цены уже выросли на 25%.
«В департаменте отметили, что в связи с увеличением спроса накануне Пасхи в апреле возможно дальнейшее подорожание яиц», – констатировали в мэрии.
Читайте также: Неделю не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: продукты, Харьков, цены, яйца;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове за месяц резко подорожали куриные яйца, цена будет расти – причина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове растут цены на куриные яйца, сообщили в мэрии.".