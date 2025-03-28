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В Харькове за месяц резко подорожали куриные яйца, цена будет расти – причина

Общество 11:55   28.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове за месяц резко подорожали куриные яйца, цена будет расти – причина Фото: ХГС

О том, что в Харькове растут цены на куриные яйца, сообщили в мэрии.

«Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, после существенного роста цен осенью 2024 года в январе-феврале, в этом году наблюдалось снижение стоимости куриных яиц на 15-20%», – отметили в горсовете.

На сегодняшний день цены на этот продукт зависят от категории, упаковки и производителя. В среднем, в супермаркетах и на рынках стоимость куриных яиц варьируются от 60 до 85 гривен за 10 штук.

Таким образом, по сравнению с февралем этого года цены уже выросли на 25%.

«В департаменте отметили, что в связи с увеличением спроса накануне Пасхи в апреле возможно дальнейшее подорожание яиц», – констатировали в мэрии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове растут цены на куриные яйца, сообщили в мэрии.".