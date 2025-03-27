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Неделю не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова

Транспорт 17:50   27.03.2025
Оксана Якушко
Неделю не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова Фото: Харьковский горсовет

С 10:00 до 17:00 с 28 марта по 3 апреля не будут ходить трамваи на ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамвай №27 будет ходить так:

Разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».

Пока не будут ходить трамваи, будет курсировать временный автобус №2: ул. Власенко, 3 — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 17:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 17:00 с 28 марта по 3 апреля не будут ходить трамваи на ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского.".