Тиждень не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова

З 10:00 до 17:00 з 28 березня до 3 квітня не ходитимуть трамваї на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамвай №27 ходитиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

Поки не ходитимуть трамваї, курсуватиме тимчасовий автобус №2: вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».