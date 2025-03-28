У Харкові за місяць різко подорожчали курячі яйця, ціна зростатиме – причина

Про те, що у Харкові зростають ціни на курячі яйця, повідомили в мерії.

“Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку, після суттєвого зростання цін восени 2024 року в січні-лютому, цьогоріч спостерігалося зниження вартості курячих яєць на 15-20%“, – пишуть у міськраді.

На сьогодні ціни на цей продукт залежать від категорії, пакування та виробника. У середньому, у супермаркетах та на ринках вартість курячих яєць варіюється від 60 до 85 гривень за 10 штук.

Таким чином, порівняно із лютим цього року ціни вже зросли на 25%.

“У департаменті зазначили, що у зв’язку зі збільшенням попиту напередодні Великодня у квітні можливе подальше здорожчання яєць“, – констатували у мерії.