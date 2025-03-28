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У Харкові за місяць різко подорожчали курячі яйця, ціна зростатиме – причина

Суспільство 11:55   28.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові за місяць різко подорожчали курячі яйця, ціна зростатиме – причина Фото: ХМР

Про те, що у Харкові зростають ціни на курячі яйця, повідомили в мерії.

Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку, після суттєвого зростання цін восени 2024 року в січні-лютому, цьогоріч спостерігалося зниження вартості курячих яєць на 15-20%“, – пишуть у міськраді.

На сьогодні ціни на цей продукт залежать від категорії, пакування та виробника. У середньому, у супермаркетах та на ринках вартість курячих яєць варіюється від 60 до 85 гривень за 10 штук.

Таким чином, порівняно із лютим цього року ціни вже зросли на 25%.

У департаменті зазначили, що у зв’язку зі збільшенням попиту напередодні Великодня у квітні можливе подальше здорожчання яєць“, – констатували у мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 11:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у Харкові зростають ціни на курячі яйця, повідомили в мерії.".