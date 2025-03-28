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Завтра почне ходити тимчасовий автобус до цвинтаря у Харкові

Транспорт 20:29   28.03.2025
Оксана Якушко
Завтра почне ходити тимчасовий автобус до цвинтаря у Харкові

Тимчасовий автобус «Ст. м. «Левада» – 18 міський цвинтар» ходитиме з 28 березня по 29 квітня.

Маршрут організували до Великодня та поминальних днів, щоб городяни могли дістатися цвинтаря, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Автобуси їздитимуть щосуботи та неділі. Перший автобус від ст. м. «Левада» вирушатиме о 8:00, останній – о 15:00 від кладовища. Автобуси робитимуть зупинки на всіх проміжних станціях за маршрутом: ст. м. «Левада» – пр. Аерокосмічний – пр. Аерокосмічний, 362 (18-те міське кладовище).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 20:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тимчасовий автобус «Ст. м. «Левада» – 18 міський цвинтар» ходитиме з 28 березня по 29 квітня.".