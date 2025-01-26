В Харькове перезахоронят 225 погибших, погребенных в начале войны в траншеях

В Харькове в этом году перезахоронят останки 225 погибших, погребенных на городском кладбище №18 в кварталах №120 и 124 с 24 февраля по 10 сентября 2022 года.

Такой договор 20 января департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета заключил с КП «Ритуал», говорится на сайте Prozorro.

В общем КП заплатят из бюджета города 3,72 миллиона гривен, то есть стоимость каждого перезахоронения составляет более 16,5 тысячи гривен. В эту цену входит изъятие останков из могилы зимой, гроб, перенос тела в гробу, автотранспортные услуги и копание новой могилы зимой.

Напомним, благодаря расследованию журналистов издания «Левый берег» выяснилось, что в первые дни войны харьковские ритуальщики хоронили погибших харьковчан, в том числе бойцов теробороны, в общей могиле. Тела предавали земле без гробов — просто в мешках. Когда информация об этом «всплыла», в КП «Ритуал» провели служебное расследование, а его директора уволили. В мае 2023 года в интервью изданию «Бабель» мэр Игорь Терехов рассказал, что нужно перезахоронить еще около 900 человек.