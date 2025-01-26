У Харкові перепоховають 225 загиблих, похованих у траншеях на початку війни
У Харкові цього року перепоховають останки 225 загиблих від обстрілів, похованих на міському кладовищі №18 у кварталах №120 та 124 з 24 лютого до 10 вересня 2022 року.
Такий договір 20 січня департамент житлово-комунального господарства міськради уклав із КП «Ритуал», йдеться на сайті Prozorro.
Загалом КП заплатять із бюджету міста 3,72 мільйона гривень, тобто вартість кожного перепоховання становить понад 16,5 тисячі гривень. У цю ціну входить вилучення останків із могили взимку, труна, перенесення тіла у труні, автотранспортні послуги та копання нової могили взимку.
Нагадаємо, завдяки розслідуванню журналістів видання “Лівий берег” з’ясувалося, що в перші дні війни харківські ритуальники ховали загиблих харків’ян, зокрема бійців тероборони, у спільній могилі. Тіла надавали землі без трун – просто в мішках. Коли інформація про це “випливла”, у КП “Ритуал” провели службове розслідування, а його директора звільнили. У травні 2023 року в інтерв’ю виданню «Бабель» мер Ігор Терехов розповів, що потрібно перепоховати ще близько 900 осіб.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 18 кладбище, братская могила, КП "Ритуал", новини Харкова, перезахоронение;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 14:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові цього року перепоховають останки 225 загиблих від обстрілів, похованих на міському кладовищі №18 у кварталах №120 та 124 з 24 лютого до 10 вересня 2022 року.".