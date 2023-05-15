У Харкові з братських могил ще потрібно перепоховати близько 900 тіл – Терехов

У Харкові триває процедура перепоховання з братських могил людей, які загинули внаслідок ударів РФ.

В інтерв’ю виданню «Бабель» Ігор Терехов розповів, що ще треба перепоховати близько 900 людей. Мер міста також додав, що перед перепохованням для деяких тіл необхідно провести аналіз ДНК.

«Якби нам дозволили, ми б уже все зробили, але є процедури документування злочинів РФ. Є буква закону, якої потрібно дотримуватися. До речі, коли я був у США, наші партнери наполягали, щоб документування відбувалося в межах міжнародного права, тому що це теж буде свідоцтвом злочинів РФ», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, скандал, пов’язаний із похованням бійців тероборони та мирних жителів, які загинули в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, розпочався після виходу розслідування видання “Лівий берег”. Видання повідомило про те, що виявило спільну могилу на міському цвинтарі у процесі пошуку могили Романа Сімонка, який загинув під час обстрілу будівлі ХОВА 1 березня.