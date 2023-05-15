Live
  • Понеділок 15.05.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

У Харкові з братських могил ще потрібно перепоховати близько 900 тіл – Терехов

Суспільство 12:25   15.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові з братських могил ще потрібно перепоховати близько 900 тіл – Терехов Фото: Getty Images

У Харкові триває процедура перепоховання з братських могил людей, які загинули внаслідок ударів РФ.

В інтерв’ю виданню «Бабель» Ігор Терехов розповів, що ще треба перепоховати близько 900 людей. Мер міста також додав, що перед перепохованням для деяких тіл необхідно провести аналіз ДНК.

«Якби нам дозволили, ми б уже все зробили, але є процедури документування злочинів РФ. Є буква закону, якої потрібно дотримуватися. До речі, коли я був у США, наші партнери наполягали, щоб документування відбувалося в межах міжнародного права, тому що це теж буде свідоцтвом злочинів РФ», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, скандал, пов’язаний із похованням бійців тероборони та мирних жителів, які загинули в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, розпочався після виходу розслідування видання “Лівий берег”. Видання повідомило про те, що виявило спільну могилу на міському цвинтарі у процесі пошуку могили Романа Сімонка, який загинув під час обстрілу будівлі ХОВА 1 березня.

Читайте також: Розслідування триває – Терехов про незаконне поховання тіл загиблих у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

11:24
У Харкові СІЗО переплатило за газ кругленьку суму із бюджету – прокуратура
07:10
Нічний ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив про наслідки
00:17
Ворог гатить по Харкову ракетами С-300
22:32
У метро провели боксерський турнір на честь «Героїв оборони Харкова»
20:31
«Особливі» стосунки Ватикана з Москвою, або Чого чекати від Папи Римського

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові з братських могил ще потрібно перепоховати близько 900 тіл – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 12:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові триває процедура перепоховання з братських могил людей, які загинули внаслідок ударів РФ.".