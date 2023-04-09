Live
  • Понеділок 10.04.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

Розслідування триває – Терехов про незаконне поховання тіл загиблих у Харкові

Суспільство 21:04   09.04.2023
Вікторія Яковенко
Розслідування триває – Терехов про незаконне поховання тіл загиблих у Харкові

У Харкові триває процедура перепоховання тіл, які у перші місяці війни працівники КП “Ритуал” здійснювали з порушенням законодавства України.

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв’ю “Голосу Америки”.

«Ми перепоховуємо їх, частину перепоховали, бо це мають документи бути, це потрібно зробити ДНК цих людей, встановити особистості цих людей, і перепоховати. Ми виділили кошти з міського бюджету для перепоховання», – заявив Терехов.

Терехов додав, що перепоховання у Харкові відбувається щодня. Мер також розповів, що згідно із нормами ця процедура має відбуватися тільки у прохолодну погоду.

«Чи розслідування існує якесь зараз?», – запитала журналістка Ярина Матвійчук.

«Є. Триває», – відповів Терехов.

Нагадаємо, скандал, пов’язаний із похованням бійців тероборони та мирних жителів, які загинули в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, розпочався після виходу розслідування видання “Лівий берег”. Видання повідомило про те, що виявило спільну могилу на міському цвинтарі у процесі пошуку могили Романа Сімонка, який загинув під час обстрілу будівлі ХОВА 1 березня. Раніше повідомляли, що тіло бійця тероборони Харкова Романа Сімонка, який загинув під час обстрілу ХОВА, ексгумують та поховають на Алеї Слави.

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

21:04
Розслідування триває – Терехов про незаконне поховання тіл загиблих у Харкові
20:00
Закохані підлітки з Кіровоградщини намагалися втекти від батьків до Харкова
19:20
9 березня були найпотужніші «прильоти» по Харкову, – Терехов
16:15
На смерть збив пішохода та втік: у Харкові поліція шукає водія-злочинця
11:05
150-й автомобіль Жадан передав українським бійцям

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Розслідування триває – Терехов про незаконне поховання тіл загиблих у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 21:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові триває процедура перепоховання тіл, які у перші місяці війни працівники КП “Ритуал” здійснювали з порушенням законодавства України.".