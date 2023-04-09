Розслідування триває – Терехов про незаконне поховання тіл загиблих у Харкові
У Харкові триває процедура перепоховання тіл, які у перші місяці війни працівники КП “Ритуал” здійснювали з порушенням законодавства України.
Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв’ю “Голосу Америки”.
«Ми перепоховуємо їх, частину перепоховали, бо це мають документи бути, це потрібно зробити ДНК цих людей, встановити особистості цих людей, і перепоховати. Ми виділили кошти з міського бюджету для перепоховання», – заявив Терехов.
Терехов додав, що перепоховання у Харкові відбувається щодня. Мер також розповів, що згідно із нормами ця процедура має відбуватися тільки у прохолодну погоду.
«Чи розслідування існує якесь зараз?», – запитала журналістка Ярина Матвійчук.
«Є. Триває», – відповів Терехов.
Нагадаємо, скандал, пов’язаний із похованням бійців тероборони та мирних жителів, які загинули в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, розпочався після виходу розслідування видання “Лівий берег”. Видання повідомило про те, що виявило спільну могилу на міському цвинтарі у процесі пошуку могили Романа Сімонка, який загинув під час обстрілу будівлі ХОВА 1 березня. Раніше повідомляли, що тіло бійця тероборони Харкова Романа Сімонка, який загинув під час обстрілу ХОВА, ексгумують та поховають на Алеї Слави.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 21:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові триває процедура перепоховання тіл, які у перші місяці війни працівники КП “Ритуал” здійснювали з порушенням законодавства України.".