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Идет расследование, — Терехов о незаконном захоронении тел погибших в Харькове

Общество 21:04   09.04.2023
Виктория Яковенко
Идет расследование, — Терехов о незаконном захоронении тел погибших в Харькове

В Харькове продолжается процедура перезахоронения тел, которые в первые месяцы войны работники КП «Ритуал» осуществляли с нарушением законодательства Украины.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в интервью «Голосу Америки».

«Мы перезахороняем их, часть перезахоронили, потому что это должны быть документы, это нужно сделать ДНК этих людей, установить личности этих людей, и перезахоронить. Мы выделили средства из городского бюджета для перезахоронения», – заявил Терехов.

Терехов добавил, что перезахоронение в Харькове происходит каждый день. Мэр также рассказал, что согласно нормам эта процедура должна проходить только в прохладную погоду.

«Существует ли расследование какое-то сейчас?», — спросила журналистка Ярина Матвийчук.

«Есть. Идет», — ответил Терехов.

Напомним, скандал, связанный с захоронением бойцов теробороны и мирных жителей, погибших в первые дни полномасштабного вторжения РФ, начался после выхода расследования издания «Левый берег». Издание сообщило о том, что обнаружило общую могилу на городском кладбище в процессе поиска могилы Романа Симонко, который погиб при обстреле здания ХОВА 1 марта. Ранее сообщали, что тело бойца теробороны Харькова Романа Симонко, который погиб во время обстрела ХОВА, эксгумируют и захоронят на Аллее Славы.

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 21:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается процедура перезахоронения тел, которые в первые месяцы войны работники КП «Ритуал» осуществляли с нарушением законодательства Украины.".