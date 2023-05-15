В Харькове из братских могил еще нужно перезахоронить около 900 тел – Терехов
В Харькове продолжается процедура перезахоронения из братских могил людей, погибших от ударов РФ.
В интервью изданию «Бабель» Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что нужно перезахоронить еще около 900 человек. Мэр города также добавил, что перед перезахоронением для некоторых тел необходимо провести анализ ДНК.
«Если бы нам разрешили, мы бы все уже сделали, но есть процедуры документирования преступлений РФ. Есть буква закона, которой нужно соблюдать. Кстати, когда я был в США, наши партнеры настаивали, чтобы документирование происходило в рамках международного права, потому что это будет свидетельством преступлений РФ», — отметил Терехов.
Напомним, скандал, связанный с захоронением бойцов теробороны и мирных жителей, погибших в первые дни полномасштабного вторжения РФ, начался после выхода расследования издания «Левый берег». Издание сообщило о том, что обнаружило общую могилу на городском кладбище в процессе поиска могилы Романа Симонко, который погиб при обстреле здания ХОВА 1 марта.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается процедура перезахоронения из братских могил людей, погибших от ударов РФ.".