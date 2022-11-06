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На Харківщині легендарного «кіборга» у братській могилі упізнали за чубом

Суспільство 14:45   06.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині легендарного «кіборга» у братській могилі упізнали за чубом

Відомий захисник ДАПу Юрій Шкабура зник безвісти 7 місяців тому, але рідні впізнали долю “кіборга” лише зараз.

Про це повідомила подруга родини Ірина Горбачова на своїй сторінці у Facebook.

«Наташа знайшла свого Юру. У братській могилі. На Харківщині в селі Борова… Юра зник безвісти у квітні. У травні Наталя поховала рідного брата, нашого Смайлика. Ми так сподівалися…» – емоційно повідомила Горбачова.

Кіборг Юрій Шкабура бився у складі 90 батальйону, у ДАПі потрапив у полон, дивом вижив та повернувся. У полоні чоловікові ножем зрізали чуба, який він згодом відростив.

«На його чубу Наташа його й упізнала тепер», – каже подруга сім’ї.

Юрія Шкабуру знайшли у братській могилі разом із 22 воїнами з їхнього підрозділу. У Юрія була зламана рука та кульове поранення у спину. Також на загиблому не було взуття – росіяни вкрали разом із жетоном та телефоном.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2022 в 14:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомий захисник ДАПу Юрій Шкабура зник безвісти 7 місяців тому, але рідні впізнали долю “кіборга” лише зараз.".