На Харківщині легендарного «кіборга» у братській могилі упізнали за чубом
Відомий захисник ДАПу Юрій Шкабура зник безвісти 7 місяців тому, але рідні впізнали долю “кіборга” лише зараз.
Про це повідомила подруга родини Ірина Горбачова на своїй сторінці у Facebook.
«Наташа знайшла свого Юру. У братській могилі. На Харківщині в селі Борова… Юра зник безвісти у квітні. У травні Наталя поховала рідного брата, нашого Смайлика. Ми так сподівалися…» – емоційно повідомила Горбачова.
Кіборг Юрій Шкабура бився у складі 90 батальйону, у ДАПі потрапив у полон, дивом вижив та повернувся. У полоні чоловікові ножем зрізали чуба, який він згодом відростив.
«На його чубу Наташа його й упізнала тепер», – каже подруга сім’ї.
Юрія Шкабуру знайшли у братській могилі разом із 22 воїнами з їхнього підрозділу. У Юрія була зламана рука та кульове поранення у спину. Також на загиблому не було взуття – росіяни вкрали разом із жетоном та телефоном.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2022 в 14:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомий захисник ДАПу Юрій Шкабура зник безвісти 7 місяців тому, але рідні впізнали долю “кіборга” лише зараз.".