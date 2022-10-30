Допомагав саперам: на Харківщині суддя підірвався на вибуховому пристрої

29 жовтня у Харківській області загинув суддя Красноградського райсуду Дмитро Константинов.

За даними “Судово-юридичної газети”, в селищі Борщова, яке тривалий час перебувало в окупації, суддя допомагав саперам у розмінуванні в якості добровольця і підірвався на вибуховому пристрої.

Нагадаємо, що піротехніки облуправління ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів.