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Допомагав саперам: на Харківщині суддя підірвався на вибуховому пристрої

Події 13:43   30.10.2022
Елена Нагорная
Допомагав саперам: на Харківщині суддя підірвався на вибуховому пристрої

29 жовтня у Харківській області загинув суддя Красноградського райсуду Дмитро Константинов.

За даними “Судово-юридичної газети”, в селищі Борщова, яке тривалий час перебувало в окупації, суддя допомагав саперам у розмінуванні в якості добровольця і підірвався на вибуховому пристрої.

Нагадаємо, що піротехніки облуправління ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів.

 

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 13:43;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 жовтня у Харківській області загинув суддя Красноградського райсуду Дмитро Константинов.".