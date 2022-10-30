Помогал саперам: на Харьковщине судья подорвался на взрывном устройстве

29 октября в Харьковской области погиб судья Красноградского райсуда Дмитрий Константинов.

По данным «Судебно-юридической газеты», в поселке Борщевая, который длительное время находился в оккупации, судья помогал саперам в разминировании в качестве добровольца и подорвался на взрывном устройстве.

Напомним, что пиротехники облуправления ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 267 взрывоопасных предметов.