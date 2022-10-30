Live
  • Воскресенье 30.10.2022
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.74
    • 🟢

Помогал саперам: на Харьковщине судья подорвался на взрывном устройстве

Происшествия 13:43   30.10.2022
Елена Нагорная
Помогал саперам: на Харьковщине судья подорвался на взрывном устройстве

29 октября в Харьковской области погиб судья Красноградского райсуда Дмитрий Константинов.

По данным «Судебно-юридической газеты», в поселке Борщевая, который длительное время находился в оккупации, судья помогал саперам в разминировании в качестве добровольца и подорвался на взрывном устройстве.

Напомним, что пиротехники облуправления ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 267 взрывоопасных предметов.

 

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

12:01
Сейчас в Харькове и области свет есть, отключения начнутся завтра — глава ОВА
11:38
На Харьковщине под оккупацией еще остаются 25 населенных пунктов — Синегубов
11:08
Ракета прилетела прямо перед трактором: истории дорожников Харьковщины (видео)
10:30
Защитники Харьковщины: 92-я бригада отмечает 22-ю годовщину со дня создания
09:35
Город на Харьковщине остался без холодной воды из-за аварии

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Помогал саперам: на Харьковщине судья подорвался на взрывном устройстве»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 13:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 октября в Харьковской области погиб судья Красноградского райсуда Дмитрий Константинов.".