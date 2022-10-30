Помогал саперам: на Харьковщине судья подорвался на взрывном устройстве
29 октября в Харьковской области погиб судья Красноградского райсуда Дмитрий Константинов.
По данным «Судебно-юридической газеты», в поселке Борщевая, который длительное время находился в оккупации, судья помогал саперам в разминировании в качестве добровольца и подорвался на взрывном устройстве.
Напомним, что пиротехники облуправления ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 267 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 13:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 октября в Харьковской области погиб судья Красноградского райсуда Дмитрий Константинов.".