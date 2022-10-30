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На Харьковщине за сутки — один пожар из-за вражеских обстрелов

Происшествия 08:01   30.10.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине за сутки — один пожар из-за вражеских обстрелов

Один пожар, связанный с боевыми действиями, потушили чрезвычайники в Харьковской области в течение суток.

Об этом сообщает облуправление ГСЧС в сводке по состоянию на 07:00.

Отмечается, что за сутки у них было 24 оперативных выезда, из которых 7 — на ликвидацию пожаров, и один из них связан с ведением боевых действий. Дважды бойцы ГСЧС выезжали на аварийно-спасательные работы, 11 раз — для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам.

Пиротехники в течение суток изъяли и обезвредили 267 взрывоопасных предметов.

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Жителям городов Купянск, Изюм и поселка Коротич спасатели доставили около 40 тонн воды.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 08:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, связанный с боевыми действиями, потушили чрезвычайники в Харьковской области в течение суток.".