На Харьковщине за сутки — один пожар из-за вражеских обстрелов
Один пожар, связанный с боевыми действиями, потушили чрезвычайники в Харьковской области в течение суток.
Об этом сообщает облуправление ГСЧС в сводке по состоянию на 07:00.
Отмечается, что за сутки у них было 24 оперативных выезда, из которых 7 — на ликвидацию пожаров, и один из них связан с ведением боевых действий. Дважды бойцы ГСЧС выезжали на аварийно-спасательные работы, 11 раз — для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам.
Пиротехники в течение суток изъяли и обезвредили 267 взрывоопасных предметов.
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Жителям городов Купянск, Изюм и поселка Коротич спасатели доставили около 40 тонн воды.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 08:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, связанный с боевыми действиями, потушили чрезвычайники в Харьковской области в течение суток.".