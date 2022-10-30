На Харківщині за добу – одна пожежа через ворожі обстріли

Одну пожежу, пов’язану з бойовими діями, загасили надзвичайники на Харківщині протягом доби.

Про це повідомляє облуправління ДСНС у зведенні станом на 7:00.

Зазначається, що за добу у них було 24 оперативні виїзди, з яких 7 – на ліквідацію пожеж, і одна з них пов’язана з веденням бойових дій. Двічі бійці ДСНС виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, 11 разів – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Піротехніки протягом доби вилучили та знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів.

Жителям міст Куп’янськ, Ізюм та селища Коротич рятувальники привезли близько 40 тонн води.