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На Харківщині за добу – одна пожежа через ворожі обстріли

Події 08:01   30.10.2022
Олена Нагорна
На Харківщині за добу – одна пожежа через ворожі обстріли

Одну пожежу, пов’язану з бойовими діями, загасили надзвичайники на Харківщині протягом доби.

Про це повідомляє облуправління ДСНС у зведенні станом на 7:00.

Зазначається, що за добу у них було 24 оперативні виїзди, з яких 7 – на ліквідацію пожеж, і одна з них пов’язана з веденням бойових дій. Двічі бійці ДСНС виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, 11 разів – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Піротехніки протягом доби вилучили та знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів.

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Жителям міст Куп’янськ, Ізюм та селища Коротич рятувальники привезли близько 40 тонн води.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 08:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну пожежу, пов’язану з бойовими діями, загасили надзвичайники на Харківщині протягом доби.".