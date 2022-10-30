На Харківщині за добу – одна пожежа через ворожі обстріли
Одну пожежу, пов’язану з бойовими діями, загасили надзвичайники на Харківщині протягом доби.
Про це повідомляє облуправління ДСНС у зведенні станом на 7:00.
Зазначається, що за добу у них було 24 оперативні виїзди, з яких 7 – на ліквідацію пожеж, і одна з них пов’язана з веденням бойових дій. Двічі бійці ДСНС виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, 11 разів – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
Піротехніки протягом доби вилучили та знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів.
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Жителям міст Куп’янськ, Ізюм та селища Коротич рятувальники привезли близько 40 тонн води.
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Ви читали новину: «На Харківщині за добу – одна пожежа через ворожі обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 08:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну пожежу, пов’язану з бойовими діями, загасили надзвичайники на Харківщині протягом доби.".