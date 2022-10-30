15 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
Протягом минулої доби російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Харківської області як зі своєї, так і з тимчасово окупованої території.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 6:00.
На Слобожанському напрямі окупанти били з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка.
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На Куп’янському – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка та Крохмальне.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 07:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Харківської області як зі своєї, так і з тимчасово окупованої території.".