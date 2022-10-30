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15 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Події 07:22   30.10.2022
Олена Нагорна
15 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Протягом минулої доби російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Харківської області як зі своєї, так і з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 6:00.

На Слобожанському напрямі окупанти били з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка.

Читайте також: Генштаб ЗСУ: на Харківщині росіяни обстріляли понад 10 населених пунктів

На Куп’янському – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка та Крохмальне.

 

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 07:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Харківської області як зі своєї, так і з тимчасово окупованої території.".