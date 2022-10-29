Генштаб ЗСУ: На Харківщині росіяни обстріляли більше 10 населених пунктів

Оперативну інформацію станом на 18.00 29.10.2022 з приводу російського вторгнення повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог продовжує обстрілювати підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Слобожанському напрямку противник обстрілював з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка.

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка.

Натомість авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 із них – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 3 – по позиціях комплексів ППО противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об’єктів окупантів.