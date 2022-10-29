Генштаб ВСУ: На Харьковщине россияне обстреляли более 10 населенных пунктов

Оперативную информацию по состоянию на 18.00 29.10.2022 по поводу российского вторжения сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Враг продолжает обстреливать подразделения сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 5 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Слобожанском направлении противник обстреливал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелка и Чугуновка.

На Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Невское, Ольговка, Новоегоровка и Ямполевка.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 17 ударов. 11 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 3 – по позициям комплексов ПВО противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники рф, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов.

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