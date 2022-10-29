Генштаб ВСУ: Армия рф обстреливала Харьковщину из артиллерии и минометов
Оперативная информация по состоянию на 06.00 29.10.2022 по российскому вторжению от Генерального штаба ВСУ.
Начались 248 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Слобожанском направлении – с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелка и Чугуновка;
на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Невское, Спирное, Ольговка и Новоегоровка.
В связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, противник вынужден эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж.
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 07:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативная информация по состоянию на 06.00 29.10.2022 по российскому вторжению от Генерального штаба ВСУ.".