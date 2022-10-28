Live
  • Пятница 28.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.74
    • 🟢

Пять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:49   28.10.2022
Елена Нагорная
Пять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

На Слобожанском направлении армия РФ обстреляла из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Красное и Старица.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Отдельно в Генштабе сообщают, что в течение текущих суток ударам противника подверглись районы 30 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

Читайте также: Военные РФ в очередной раз обстреляли Волчанск — «прилетело» рядом с домом

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:00
Ситуация критическая: на Харьковщине снова нет некоторых групп крови
19:40
Тела трех мирных жителей эксгумировали правоохранители в Купянском районе
19:17
На Салтовке девятерых жителей спасли из горящей девятиэтажки (фото)
18:35
Военные РФ в очередной раз обстреляли Волчанск — «прилетело» рядом с домом
18:18
Десять остановок-укрытий уже смонтировали в Харькове — Терехов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Пять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 18:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении армия РФ обстреляла из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Красное и Старица.".