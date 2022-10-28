Пять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
На Слобожанском направлении армия РФ обстреляла из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Красное и Старица.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Отдельно в Генштабе сообщают, что в течение текущих суток ударам противника подверглись районы 30 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении армия РФ обстреляла из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Красное и Старица.".