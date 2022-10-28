Пять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

На Слобожанском направлении армия РФ обстреляла из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Красное и Старица.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Отдельно в Генштабе сообщают, что в течение текущих суток ударам противника подверглись районы 30 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.