П’ять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
На Слобожанському напрямку армія РФ обстріляла з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
Окремо в Генштабі зазначають, що протягом поточної доби ударів противника зазнали районів 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку армія РФ обстріляла з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця.".