П’ять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

На Слобожанському напрямку армія РФ обстріляла з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Окремо в Генштабі зазначають, що протягом поточної доби ударів противника зазнали районів 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.