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П’ять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Події 18:49   28.10.2022
Олена Нагорна
П’ять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

На Слобожанському напрямку армія РФ обстріляла з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Окремо в Генштабі зазначають, що протягом поточної доби ударів противника зазнали районів 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 18:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку армія РФ обстріляла з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця.".