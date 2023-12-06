Генштаб – про атаку 50 “шахедів” та обстановку на фронті на Харківщині
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про результати нічної боротьби з російськими безпілотниками.
“Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 50 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 41 ударний БпЛА”, – повідомив Генштаб ЗСУ.
За безпілотниками “полювали”, зокрема, в Харківській області. Тривога через “шахеди” на Харківщині звучала двічі за ніч.
Також по Харківській області били ворожа артилерія та авіація. Авіаудар припав по Іванівці. Російська артилерія руйнувала 100 населених пунктів в Україні, зокрема на Харківщині. Загалом по території країни за добу армія РФ завдала чотирьох ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснила 101 обстріл з РСЗВ.
На фронті сталося 97 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку росіяни атакували вісім разів – у районах Синьківки на Харківщині та Новоселівського Луганської області.
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Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також чотири – по їхніх пунктах управління, три – по ЗРК. Також українська ППО збила російський бомбардувальник Су-24М. Ракетники Сил оборони вдарили по шести районах зосередження росіян, одному пункту управління, одному складу боєприпасів, двом станціям РЕБ та 11 артилерійським засобам противника.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 07:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про результати нічної боротьби з російськими безпілотниками".