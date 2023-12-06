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Генштаб — про атаку 50 «шахедов» и обстановку на фронте на Харьковщине

Происшествия 07:21   06.12.2023
Оксана Горун
Генштаб — про атаку 50 «шахедов» и обстановку на фронте на Харьковщине Фото: скриншот

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о результатах ночной борьбы с российскими беспилотниками.

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 50 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 41 ударный БПЛА», — сообщил Генштаб ВСУ.

За беспилотниками «охотились» в том числе в Харьковской области. Тревога из-за «шахедов» на Харьковщине звучала дважды за ночь.

Также по Харьковской области била вражеская артиллерия и авиация. Авиаудар пришелся по Ивановке. Российская артиллерия разрушала 100 населенных пунктов в Украине, в том числе — на Харьковщине. В целом по территории страны за сутки армия РФ нанесла четыре ракетных и 104 авиационных удара, совершила 101 обстрел из РСЗО.

На фронте произошло 97 боевых столкновений.

На Купянском направлении россияне атаковали восемь раз — в направлении Синьковки на Харьковщине и Новоселовского Луганской области.

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Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также четыре — по их пунктам управления, три  — по ЗРК. Также  украинская ПВО сбила российский бомбардировщик Су-24М. Ракетчики Сил обороны ударили по шести районам сосредоточения россиян, одному пункту управления, одному складу боеприпасов, двум станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам противника.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 07:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о результатах ночной борьбы с российскими беспилотниками".