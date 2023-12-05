Дрон РФ на Купянском направлении теперь будет работать против оккупантов

Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» при помощи антидронового ружья приземлили российский беспилотник с боеприпасами на Купянском направлении.

«Теперь после перепрошивки вражеский дрон будет работать в нашу пользу и уже скоро сбросит гранаты их предыдущему владельцу», — пишут в Telegram-канале подразделения.



Фото: Стальная граница