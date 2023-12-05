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Дрон РФ на Купянском направлении теперь будет работать против оккупантов

Общество 21:51   05.12.2023
Елена Нагорная
Дрон РФ на Купянском направлении теперь будет работать против оккупантов Фото: Стальная граница

Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» при помощи антидронового ружья приземлили российский беспилотник с боеприпасами на Купянском направлении.

«Теперь после перепрошивки вражеский дрон будет работать в нашу пользу и уже скоро сбросит гранаты их предыдущему владельцу», — пишут в Telegram-канале подразделения.


Фото: Стальная граница

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 21:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» при помощи антидронового ружья приземлили российский беспилотник с боеприпасами на Купянском направлении.".