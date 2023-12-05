Дрон РФ на Купянском направлении теперь будет работать против оккупантов
Фото: Стальная граница
Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» при помощи антидронового ружья приземлили российский беспилотник с боеприпасами на Купянском направлении.
«Теперь после перепрошивки вражеский дрон будет работать в нашу пользу и уже скоро сбросит гранаты их предыдущему владельцу», — пишут в Telegram-канале подразделения.
Фото: Стальная граница
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Гвардия наступления, дроны, купянское направление, стальная граница, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 21:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» при помощи антидронового ружья приземлили российский беспилотник с боеприпасами на Купянском направлении.".