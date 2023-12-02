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Вражеские дроны «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото)

Общество 16:42   02.12.2023
Виктория Яковенко
Вражеские дроны «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото)

На днях в Харьковской области бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления сбили четыре вражеских БпЛА.

«Разведывательные БпЛА удалось сбить со стрелкового оружия, а три FPV-дрона со взрывчаткой бойцы успешно приземлили с помощью антидронового ружья», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 16:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях в Харьковской области бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления сбили четыре вражеских БпЛА.".