Вражеские дроны «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото)
На днях в Харьковской области бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления сбили четыре вражеских БпЛА.
«Разведывательные БпЛА удалось сбить со стрелкового оружия, а три FPV-дрона со взрывчаткой бойцы успешно приземлили с помощью антидронового ружья», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, гпсу, дроны, знищили, пограничники, приземлили, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 16:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях в Харьковской области бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления сбили четыре вражеских БпЛА.".