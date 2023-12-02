Вражеские дроны «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото)

На днях в Харьковской области бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления сбили четыре вражеских БпЛА.

«Разведывательные БпЛА удалось сбить со стрелкового оружия, а три FPV-дрона со взрывчаткой бойцы успешно приземлили с помощью антидронового ружья», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.