Ворожі дрони «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)
Днями на Харківщині бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу збили чотири ворожих БпЛА.
«Розвідувальний БпЛА вдалося збити зі стрілецької зброї, а три FPV-дрони з вибухівкою бійці успішно приземлили за допомогою антидронової рушниці», – повідомляє Державна прикордонна служба України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, гпсу, дроны, знищили, пограничники, приземлили, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 16:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями на Харківщині бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу збили чотири ворожих БпЛА.".