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Ворожі дрони «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)

Суспільство 16:42   02.12.2023
Вікторія Яковенко
Ворожі дрони «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)

Днями на Харківщині бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу збили чотири ворожих БпЛА.

«Розвідувальний БпЛА вдалося збити зі стрілецької зброї, а три FPV-дрони з вибухівкою бійці успішно приземлили за допомогою антидронової рушниці», – повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 16:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями на Харківщині бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу збили чотири ворожих БпЛА.".