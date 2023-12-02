Ворожі дрони «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)

Днями на Харківщині бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу збили чотири ворожих БпЛА.

«Розвідувальний БпЛА вдалося збити зі стрілецької зброї, а три FPV-дрони з вибухівкою бійці успішно приземлили за допомогою антидронової рушниці», – повідомляє Державна прикордонна служба України.