Прапор України підняли в пункті пропуску на Харківщині на кордоні з РФ (відео)

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” підняли український прапор на території автомобільного пункту пропуску “Бударки” на кордоні з Росією.

Попри постійні обстріли, прикордонники зайшли на територію та підняли синьо-жовтий прапор на найвищу в околицях вежу, повідомляють у телеграм-каналі ДПСУ.

“Даний пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ“, – пояснили прикордонники.

Відео: ДПСУ