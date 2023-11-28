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Прапор України підняли в пункті пропуску на Харківщині на кордоні з РФ (відео)

Суспільство 18:18   28.11.2023
Олена Нагорна
Прапор України підняли в пункті пропуску на Харківщині на кордоні з РФ (відео)

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” підняли український прапор на території автомобільного пункту пропуску “Бударки” на кордоні з Росією.

Попри постійні обстріли, прикордонники зайшли на територію та підняли синьо-жовтий прапор на найвищу в околицях вежу, повідомляють у телеграм-каналі ДПСУ.

Даний пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ“, – пояснили прикордонники.

Відео: ДПСУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 18:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” підняли український прапор на території автомобільного пункту пропуску “Бударки” на кордоні з Росією.".