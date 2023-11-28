Прапор України підняли в пункті пропуску на Харківщині на кордоні з РФ (відео)
Прикордонники бригади “Сталевий кордон” підняли український прапор на території автомобільного пункту пропуску “Бударки” на кордоні з Росією.
Попри постійні обстріли, прикордонники зайшли на територію та підняли синьо-жовтий прапор на найвищу в околицях вежу, повідомляють у телеграм-каналі ДПСУ.
“Даний пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ“, – пояснили прикордонники.
Відео: ДПСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бударки, гпсу, граница, пункт пропуска, стальной кордон, флаг, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 18:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” підняли український прапор на території автомобільного пункту пропуску “Бударки” на кордоні з Росією.".