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Прапор України підняли в селі Тополі в “сірій зоні” на Харківщині (відео)

Суспільство 19:19   11.11.2023
Олена Нагорна
Прапор України підняли в селі Тополі в “сірій зоні” на Харківщині (відео)

Бійці бригади “Сталевий кордон” підняли український прапор у селі Тополі Куп’янського району Харківської області, яке знаходиться поблизу кордону з РФ.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі та уточнюють, що цей населений пункт знаходиться у “сірій зоні”.

“Окупанти повинні постійно бачити, як майорить наш прапор та пам’ятати, що ми завжди поруч та готові захищати свої землі, знищуючи ворогів!” пишуть у телеграм-каналі бригади.

Відео: ДПСУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 19:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” підняли український прапор у селі Тополі Куп’янського району Харківської області, яке знаходиться поблизу кордону з РФ.".