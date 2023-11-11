Прапор України підняли в селі Тополі в “сірій зоні” на Харківщині (відео)
Бійці бригади “Сталевий кордон” підняли український прапор у селі Тополі Куп’янського району Харківської області, яке знаходиться поблизу кордону з РФ.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі та уточнюють, що цей населений пункт знаходиться у “сірій зоні”.
“Окупанти повинні постійно бачити, як майорить наш прапор та пам’ятати, що ми завжди поруч та готові захищати свої землі, знищуючи ворогів!” – пишуть у телеграм-каналі бригади.
Відео: ДПСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, обстріли, пограничники, село, серая зона, тополи, Украина, флаг;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 19:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” підняли український прапор у селі Тополі Куп’янського району Харківської області, яке знаходиться поблизу кордону з РФ.".