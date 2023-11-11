Прапор України підняли в селі Тополі в “сірій зоні” на Харківщині (відео)

Бійці бригади “Сталевий кордон” підняли український прапор у селі Тополі Куп’янського району Харківської області, яке знаходиться поблизу кордону з РФ.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі та уточнюють, що цей населений пункт знаходиться у “сірій зоні”.

“Окупанти повинні постійно бачити, як майорить наш прапор та пам’ятати, що ми завжди поруч та готові захищати свої землі, знищуючи ворогів!” – пишуть у телеграм-каналі бригади.

Відео: ДПСУ