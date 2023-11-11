Украинский флаг подняли в селе Тополи в «серой зоне» на Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Стальной кордон» подняли украинский флаг в селе Тополи Купянского района Харьковской области, который находится вблизи границы с РФ.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе и уточняют, что этот населенный пункт находится в «серой зоне».

«Оккупанты должны постоянно видеть, как развевается наш флаг и помнить, что мы всегда рядом и готовы защищать свои земли, уничтожая врагов!» — пишут в Telegram-канале бригады.

Видео: ГПСУ