Украинский флаг подняли в селе Тополи в «серой зоне» на Харьковщине (видео)
Бойцы бригады «Стальной кордон» подняли украинский флаг в селе Тополи Купянского района Харьковской области, который находится вблизи границы с РФ.
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе и уточняют, что этот населенный пункт находится в «серой зоне».
«Оккупанты должны постоянно видеть, как развевается наш флаг и помнить, что мы всегда рядом и готовы защищать свои земли, уничтожая врагов!» — пишут в Telegram-канале бригады.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, обстрелы, пограничники, село, серая зона, тополи, Украина, флаг;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 19:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальной кордон» подняли украинский флаг в селе Тополи Купянского района Харьковской области, который находится вблизи границы с РФ.".