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Украинский флаг подняли в селе Тополи в «серой зоне» на Харьковщине (видео)

Общество 19:19   11.11.2023
Елена Нагорная
Украинский флаг подняли в селе Тополи в «серой зоне» на Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Стальной кордон» подняли украинский флаг в селе Тополи Купянского района Харьковской области, который находится вблизи границы с РФ.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе и уточняют, что этот населенный пункт находится в «серой зоне».

«Оккупанты должны постоянно видеть, как развевается наш флаг и помнить, что мы всегда рядом и готовы защищать свои земли, уничтожая врагов!» — пишут в Telegram-канале бригады.

Видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 19:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальной кордон» подняли украинский флаг в селе Тополи Купянского района Харьковской области, который находится вблизи границы с РФ.".