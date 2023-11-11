Live
  • Сб 11.11.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

FPV-дрон прикордонників знищив російський бліндаж під Куп’янськом (відео)

Суспільство 11:09   11.11.2023
Олена Нагорна
FPV-дрон прикордонників знищив російський бліндаж під Куп’янськом (відео)

На Куп’янському напрямку прикордонники бригади “Сталевий кордон” за допомогою FPV-дрону знищили бліндаж російських військових.

Відео опублікувала у телеграмі Державна прикордонна служба України.

“Замаскований “на всі 100%”, – пишуть прикордонники.

Читайте також: «Привітання з новосіллям»: нові позиції РФ знищили на Куп’янському напрямку

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Куп’янськ атакували три ворожі дрони. Прокуратура показала наслідки (фото)
Куп’янськ атакували три ворожі дрони. Прокуратура показала наслідки (фото)
11.11.2023, 11:33
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
09.11.2023, 16:47
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
10.11.2023, 09:57
FPV-дрон прикордонників знищив російський бліндаж під Куп’янськом (відео)
FPV-дрон прикордонників знищив російський бліндаж під Куп’янськом (відео)
11.11.2023, 11:09
У прикордонні Харківщини обстріляли кладовище. У Козачій частково немає світла
У прикордонні Харківщини обстріляли кладовище. У Козачій частково немає світла
11.11.2023, 10:53
Комісія омбудсмена перевірила метрошколу в Харкові. Які висновки
Комісія омбудсмена перевірила метрошколу в Харкові. Які висновки
11.11.2023, 10:33

Новини за темою:

14:47
«Привітання з новосіллям»: нові позиції РФ знищили на Куп’янському напрямку
15:31
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
12:05
“Сюрприз!”: FPV-дрон розбив бліндаж ворога на Харківщині (відео)
15:56
«Головна перевага касетних боєприпасів – росіяни бояться йти на штурм»

Ви читали новину: «FPV-дрон прикордонників знищив російський бліндаж під Куп’янськом (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 11:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку прикордонники бригади “Сталевий кордон” за допомогою FPV-дрону знищили бліндаж російських військових.".