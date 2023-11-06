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«Привітання з новосіллям»: нові позиції РФ знищили на Куп’янському напрямку

Суспільство 14:47   06.11.2023
Вікторія Яковенко
«Привітання з новосіллям»: нові позиції РФ знищили на Куп’янському напрямку

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу атакували новостворений ворожий бліндаж на Куп’янському напрямку.

«Вибухово «привітали» росіян з новосіллям», – зазначає Державна прикордонна служба України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 14:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу атакували новостворений ворожий бліндаж на Куп’янському напрямку.".