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Блокпост росіян знищили прикордонники на окупованій Харківщині (відео)

Суспільство 21:31   04.11.2023
Вікторія Яковенко
Блокпост росіян знищили прикордонники на окупованій Харківщині (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу дроном-камікадзе атакували ворожий блокпост на тимчасово окупованій території Харківщини.

«Ревізор не рекомендує»: загарбницький блокпост «інспекцію» не пройшов», – повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 21:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу дроном-камікадзе атакували ворожий блокпост на тимчасово окупованій території Харківщини.".