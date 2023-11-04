Блокпост росіян знищили прикордонники на окупованій Харківщині (відео)
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу дроном-камікадзе атакували ворожий блокпост на тимчасово окупованій території Харківщини.
«Ревізор не рекомендує»: загарбницький блокпост «інспекцію» не пройшов», – повідомляє Державна прикордонна служба України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блокпост, окупація, пограничники, россиян, унитожили, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 21:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу дроном-камікадзе атакували ворожий блокпост на тимчасово окупованій території Харківщини.".