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Російський «Васильок» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 14:41   02.11.2023
Вікторія Яковенко
Російський «Васильок» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу FPV-дроном атакували російську техніку на Куп’янському напрямку.

«Розрахунок міномета 2Б9 «Васильок» на базі автомобіля «Урал» тільки розгортався, щоб вести вогонь по наших позиціях. Але дрон-камікадзе «Сталевого кордону» не дав йому пустити коріння – «Васильок» «випололи» разом із вантажівкою», – повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 14:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу FPV-дроном атакували російську техніку на Куп’янському напрямку.".