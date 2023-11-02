Російський «Васильок» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу FPV-дроном атакували російську техніку на Куп’янському напрямку.
«Розрахунок міномета 2Б9 «Васильок» на базі автомобіля «Урал» тільки розгортався, щоб вести вогонь по наших позиціях. Але дрон-камікадзе «Сталевого кордону» не дав йому пустити коріння – «Васильок» «випололи» разом із вантажівкою», – повідомляє Державна прикордонна служба України.
Читайте також: Тікали до Молдови: дрон прикордонників виявив порушників з Харківщини (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Василек, знищили, кордон, Купянское, направление, пограничники, Сталевий;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Російський «Васильок» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 14:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу FPV-дроном атакували російську техніку на Куп’янському напрямку.".