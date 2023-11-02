Російський «Васильок» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу FPV-дроном атакували російську техніку на Куп’янському напрямку.

«Розрахунок міномета 2Б9 «Васильок» на базі автомобіля «Урал» тільки розгортався, щоб вести вогонь по наших позиціях. Але дрон-камікадзе «Сталевого кордону» не дав йому пустити коріння – «Васильок» «випололи» разом із вантажівкою», – повідомляє Державна прикордонна служба України.