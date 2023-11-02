Российский «Василек» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)
Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления FPV-дроном атаковали российскую технику на Купянском направлении.
«Расчет миномета 2Б9 «Василек» на базе автомобиля «Урал» только разворачивался, чтобы вести огонь по нашим позициям. Но дрон-камикадзе «Сталевого кордону» не дал ему пустить корни – «Василек» «выпололи» вместе с грузовиком», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Василек, знищили, кордон, Купянское, направление, пограничники, Сталевий, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления FPV-дроном атаковали российскую технику на Купянском направлении.".