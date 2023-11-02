Live
  • Чт 02.11.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.23

Российский «Василек» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)

Общество 14:41   02.11.2023
Виктория Яковенко
Российский «Василек» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления FPV-дроном атаковали российскую технику на Купянском направлении.

«Расчет миномета 2Б9 «Василек» на базе автомобиля «Урал» только разворачивался, чтобы вести огонь по нашим позициям. Но дрон-камикадзе «Сталевого кордону» не дал ему пустить корни – «Василек» «выпололи» вместе с грузовиком», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также: Бежали в Молдову: БпЛА пограничников «нашел» нарушителей с Харьковщины (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
01.11.2023, 14:12
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
01.11.2023, 11:43
Бизнес хочет возвращаться в Харьков — директор инвестиционного агентства
Бизнес хочет возвращаться в Харьков — директор инвестиционного агентства
02.11.2023, 10:17
Детям Харьковщины, которых эвакуировали, запретят возвращаться домой – ХОВА
Детям Харьковщины, которых эвакуировали, запретят возвращаться домой – ХОВА
02.11.2023, 14:09
Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов
Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов
01.11.2023, 18:41
Энергетики Чугуевщины готовятся к зиме: ищут «слабые места»
Энергетики Чугуевщины готовятся к зиме: ищут «слабые места»
02.11.2023, 15:30

Новости по теме:


Вы читали новость: «Российский «Василек» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 14:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления FPV-дроном атаковали российскую технику на Купянском направлении.".