Российский «Василек» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления FPV-дроном атаковали российскую технику на Купянском направлении.

«Расчет миномета 2Б9 «Василек» на базе автомобиля «Урал» только разворачивался, чтобы вести огонь по нашим позициям. Но дрон-камикадзе «Сталевого кордону» не дал ему пустить корни – «Василек» «выпололи» вместе с грузовиком», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.